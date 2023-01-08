Боєць ЗСУ написав листа з раю: "Усі мрії так і не справдилися"

Пост у Instagram загиблого захисника України зворушив мережу

24-річний Євген Перепелиця загинув у Десні внаслідок ракетного обстрілу навчального центру ЗСУ у травні 2022 року. Воїн, який мріяв стати пілотом-дрифтером, запланував на своє 25-річчя повідомлення у соцмережах, у якому розповів рідним та близьким, що задоволений, як прожив життя.

На своїй сторінці в Instagram Євген, перебуваючи в казармі напередодні загибелі, написав лист з раю. Пост був опублікований у січні 2023 року, в день, коли захиснику виповнилося б 25 років.

"Якщо ви читаєте це повідомлення, то, швидше за все, мене вже немає. У мене сьогодні має бути ДН 25 років. Зараз пишу це повідомлення в казармі перед відправкою.

Але я б не засмутився тому, що за ці роки прожив шикарне життя. Я знаю, що багато хто за 70 років не проживає так яскраво.

Насправді хочу сказати всім прекрасним людям, які побували у моєму житті. Насамперед батькам.

2019 рік був найкращий.

Я дуже хотів досягти високих вершин, але, як бачите, все пішло не за планом. Усі мрії так і не справдилися.

Люблю вас усіх до зустрічі в раю”, — написав воїн, перебуваючи у казармах.

Євген Перепелиця запланував на своє 25-річчя повідомлення у соцмережах

Президент України Володимир Зеленський на економічному форумі в Давосі заявляв, що рф, завдавши ракетного удару по Десні, вбила 87 людей.

Нагадаємо, у боях з російськими окупантами під Бахмутом (Донецька область) загинув відомий український силач Андрій Дмитрієв. На цьому ж напрямі ворожа куля вбила майстра тайського боксу Владислав Вакуленко.