Залишилася дружина та двоє дітей: інтернаціональний чемпіон віддав життя за Україну

Боєць ММА з перших днів повномасштабного вторгнення рф пішов захищати батьківщину

На війні проти російських окупантів загинув відомий український спортсмен, тренер, інтернаціональний чемпіон зі змішаних єдиноборств Костянтин Агапов.

Про смерть захисника України повідомив у Facebook міський голова Кам’янця-Подільського Михайло Посітко. Спортсмен із перших днів повномасштабної війни пішов на фронт, де кілька разів отримував контузії, після чого знову повертався до побратимів.

"Гірка втрата…

Важко отримувати звістки про втрати на війні, ще важче — коли гине рідна людина.

Клята війна забрала життя мого брата, Костянтина Агапова… Був знаною в місті та далеко за межами України людиною — інтернаціональний чемпіон зі змішаних єдиноборств ММА, тренер. Він з перших днів повномасштабної війни пішов туди, де вважав, що потрібен більше, неодноразово отримував контузії, але все ж ставав у стрій. Але, на жаль, не цього разу…

Спочивай з миром, Брате.

Пам'ять про тебе назавжди в наших серцях. Помстимося", — написав Посітко.

Один із переможних боїв Агапова

Боєць ММА проходив службу у 80-й окремій десантно-штурмовій бригаді ЗСУ. У нього залишилася дружина, двоє дітей та батьки.

Раніше повідомлялося, що в боях під Бахмутом загинув майстер спорту України з фрі-файту Андрій Храпанов. На цьому ж напрямі окупанти вбили активіста Спілки української молоді, співорганізатора гри "Джура" Олега Юрченка.