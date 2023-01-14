Він міг виховати чемпіона світу: на війні загинув український тренер

Руслан Завгородній був мобілізований 9 листопада

Нещодавно ми писали, що на війні загинув майстер спорту України зі стрільби із лука Андрій Бурчак. Тепер стало відомо про загибель тренера зі стрільби з лука Руслана Завгороднього.

"Він міг виховати майбутнього чемпіона світу чи Європи, але поклав своє життя, захищаючи Україну від російських окупантів", — це повідомлення на сторінці Міністерства молоді та спорту у Facebook.

48-річного сержанта Руслана Завгороднього було мобілізовано 9 листопада. Загинув 10 січня під час бойових дій у Запорізькій області.

Раніше повідомлялося про загибель під Кремінною футболіста Олексія Биковського, який повертався до побратимів після успішного виконання бойового завдання.

Нагадаємо, у боях з російськими окупантами під Бахмутом загинув український силач Андрій Дмитрієв.

Ми також писали, що під Бахмутом загинув відомий реабілітолог Олег Тімченко. До повномасштабного вторгнення росії фахівець тривалий час працював із футболістами київського "Динамо".

Минулої осені один із лідерів фанатського руху, уболівальник київського "Динамо", Максим Яловцов на прізвисько Регбіст трагічно загинув на фронті. Футболку із зображенням Яловцова подарував боксер Денис Берінчик своєму супернику після бою у Лондоні.