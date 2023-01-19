"Вам брешуть. Росіяни не вбивають невинних": футболіст показав пекельне листування з тіткою

Олексій Дитятьєв має зазомбованих родичів у росії

Півзахисник ФК "Львів" Олексій Дитятьєв повернувся з Казахстану та розповів, як там ставляться до росіян, які втекли від мобілізації. За словами футболіста, в Казахстані б’ють росіян за Крим.

Крім того, в інтерв’ю "Українському футболу" Дитятьєв оприлюднив листування зі своєю родичкою з росії.

Тітка Люба спочатку намагалася довести Олексію, що росіяни та українці один народ. На що футболіст відповів: "Після того, що зробила росія в моїй країні, скільки вбила невинних людей, я можу сказати лише одне: Я ненавиджу все, що пов’язане з цією країною. Не брати вони нам".

"Вам брешуть, дорогий. Росіяни вам допомагають. І якщо ти знаєш історію, то все ти зрозумієш. Росіяни не вбивають невинних. Всі проти росіян, а росія завжди всім допомагала. А тепер всі за Америку. Ось вони і вбивають невинних", — стояла на своєму родичка Дитятьєва.

"У мене немає поваги до нації вбивць. Прийти в чужу країну і знищувати людей, цього вам не пробачать. І такі, як ви (які підтримують це звірство) відповісте за скоєне", — завершив діалог Дитятьєв.

Раніше ми писали, що в Естонії присоромили футболістів збірної за фото із росіянином. Також повідомлялося, що російський футбол залишається в Європі щонайменше до березня 2023 року. У росії хотіли перейти в Азіатську конфедерацію футболу, щоб взяти участь у ЧС-2026, але цей перехід не допоможе росії.