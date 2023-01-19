За тиждень до смерті отримав орден: під Сватовим загинув офіцер-дзюдоїст

Спортсмен добровільно вступив до лав Національної гвардії України після початку великої війни

У боях під Сватово (Луганська область) загинув майстер спорту України з дзюдо та самбо Максим Чумак. Раніше український дзюдоїст Андрій "Козак" Косяк віддав життя, захищаючи місто-фортецю Бахмут.

Про смерть захисника повідомляє сайт "Ангели спорту". На спортивному рахунку Максима багато перемог на всеукраїнському та міжнародному рівнях.

З дитинства киянин Чумак займався спортом. Тренери не раз пропонували йому вступати до університету фізичного виховання та спорту, але Максим пішов навчатися до Державного податкового університету. Там він закінчив кафедру військової підготовки, отримавши звання молодшого лейтенанта запасу.

Після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну спортсмен приєднався до Нацгвардії, а під час бойових дій встиг отримати звання лейтенанта. За тиждень до смерті, 27 грудня 2022 року, за особисту мужність та самовідданість, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України указом президента України Максима нагородили орденом "ЗА МУЖНІСТЬ" ІІІ ступеня. До слова, Чумака хотіли також нагородити орденом "За МУЖНІСТЬ" ІІ ступеня, але не встигли, герой отримає орден посмертно…

За життя Максим із побратимами стали легендами фронтового лісу під Кремінною. Там у важких умовах уздовж лінії фронту Максим виконував бойові завдання, рятував своїх, надихав солдатів. Смерть знайшла воїна під Сватовим: до авто, в якому знаходився Максим, поцілив снаряд. Йому навіки 38…

Раніше повідомлялося, що в боях під Бахмутом загинув майстер спорту України з фрі-файту Андрій Храпанов. Смерть знайшла захисника України на Різдво, 7 січня. Крім того, на цьому напрямі російські окупанти вбили активіста Революції Гідності Олега Юрченка.