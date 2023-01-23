Він був душею компанії: вороги вбили чемпіона України з ММА

Едуард Костриця вигравав "срібло" чемпіонату Європи зі змішаних єдиноборств

Війна продовжує забирати найкращих чоловіків України. Нещодавно стало відомо про смерть інтернаціонального чемпіона зі змішаних єдиноборств Костянтина Агапова. Тепер надійшла інформація, що ще один боєць ММА віддав життя за свободу батьківщини.

На війні загинув Едуард "Небезпечний" Костриця. 30-річний вихованець бійцівського клубу "Фенікс" (Київ). Володар Кубка світу з ММА, віцечемпіон Європи з ММА та багаторазовий чемпіон України зі змішаних єдиноборств у ваговій категорії 52,2 кг.

"Він був душею компанії, надійною підтримкою для всіх, мав прекрасне почуття гумору", — пише в Facebook про Кострицю Національна федерація ММА України.

Раніше повідомлялося, що в боях під Бахмутом загинув майстер спорту України з фрі-файту Андрій Храпанов. На цьому ж напрямку окупанти вбили активіста Спілки української молоді, співорганізатора гри "Джура" Олега Юрченка.

Ми також писали, що під Бахмутом загинув відомий реабілітолог Олег Тімченко. До повномасштабного вторгнення росії фахівець тривалий час працював із футболістами київського "Динамо".