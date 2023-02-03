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Бахмут очима Стаховського: тенісист опублікував фото зруйнованого міста

Автор
Любомир Луканюк Любомир Луканюк
Дата публікації
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Автор
Стаховський у Бахмуті Новина оновлена 03 лютого 2023, 18:22
Стаховський у Бахмуті. Фото Колаж "Телеграфу"

Спортсмен захищає Україну від російських окупантів

Один із найкращих тенісистів в історії України Сергій Стаховський з перших днів повномасштабного вторгнення став на захист своєї батьківщини. Тенісист попрощався зі спортом та вирушив на війну.

Зараз Стаховський знаходиться на одній із найгарячіших ділянок фронту — у Бахмуті. У Twitter тенісист поділився фотографіями зі зруйнованого міста.

Нагадаємо, що у грудні Сергій Стаховський показав у соцмережах полонених вагнерівців. А потім запропонував запросити до підвалу Василя Ломаченка, який публікував у соціальних мережах неоднозначні заяви.

Раніше Стаховський приєднався до "полювання" на терориста Ігоря Гіркіна (Стрєлкова). Спортсмен виділить зі своїх заощаджень 10 тисяч доларів тому, хто візьме бойовика у полон. До цієї ініціативи приєдналися багато відомих українців.

Сергію Стаховському 36 років. Він переможець восьми турнірів ATP (чотири — в одиночному розряді); фіналіст юніорського турніру "Великого шолома" в одиночному розряді (Відкритий чемпіонат США-2004). За кар’єру заробив 5,4 млн доларів призових.

Теги:
#Сергій Стаховський #Тенісист #Бахмут