Україна — це паркан, який стримує канібалів: Усик звернувся до західних партнерів

Боксер просить дати нам багато зброї

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик написав відкритий лист голові МОК Томасу Баху. Боксер заявив, що росіянам не місце на Олімпійських іграх.

Крім того, Усик розповів, як Україні можуть допомогти наші західні партнери.

"Світ, як мені здається, боїться надати нам необхідну підтримку. Зараз Україна — це паркан, який стримує неймовірну кількість канібалів, які бажають захопити півсвіту.

Україна — це паркан, який стримує росію. Дайте нам танки, зброю і спостерігайте за нашою перемогою", — сказав Усик в інтерв’ю Тhe Guardian.

Україна пригрозила не поїхати до Парижа, якщо там будуть агресори і ми вже розповіли історію бойкотів Олімпійських ігор. Хоча росія завжди була ізгоєм в олімпійській родині. До речі, президент України Володимир Зеленський розкритикував ініціативу МОК.

Раніше Усик сказав, що залишається вірним Московському патріархату. Крім того, чемпіон порівняв росію з Третім Рейхом. І поцікавився у росіян, чому в православній країні не поховають вбивцю царя.