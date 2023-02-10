"Вона з похмілля?" Захарова стала посміховиськом, заявивши про шалену русофобію у спорті

Офіційного представника МЗС рф вже давно не сприймають серйозно

Багато країн світу, включаючи Велику Британію, не хочуть бачити росіян на міжнародній спортивній арені, поки в Україні триває війна.

Це викликало бурхливу реакцію у росії. Офіційний представник МЗС рф Марія Захарова назвала позицію цих країн "шаленою русофобією", передає ТАСС.

"Ми розцінюємо подібні ініціативи шалено русофобсько налаштованих країн не лише як спробу чинити тиск на головну міжнародну спортивну організацію (Міжнародний олімпійський комітет – Ред.), так і на настрій на внесення розколу у міжнародному олімпійському русі.

Все це є грубим порушенням загальновизнаних норм міжнародного права у сфері спорту і докорінно суперечить принциповій позиції росії, яка зазвичай виступає за рівноправний розвиток спортивної співпраці ", — заявила Захарова.

У мережі лише посміялися з заяви Захарової. Один із користувачів припустив, що чиновниця тільки-но вийшла з похмілля через нісенітницю, яку вона несе.

Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет (МОК) хоче дозволити росіянам та білорусам виступати на міжнародних турнірах під нейтральним прапором. В Україні категорично не згодні з таким підходом. Національний олімпійський комітет (НОК) країни погрожував бойкотом Ігор у разі допуску туди представників країн-агресорів.