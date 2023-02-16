ЗСУ на Донбасі ліквідували чергового футболіста-окупанта

Спортсмен поплатився за те, що прийшов зі зброєю до іншої країни

На Донбасі, де з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну йдуть важкі бої, ЗСУ ліквідували російського окупанта Руслана Богданова, який до Великої війни грав у футбол.

Про це повідомляє online47.ru. Росіяни вже встигли поховати загарбника у Тосно (Ленінградська область).

За інформацією джерела, Богданов із 2014 року професійно грав у футбол. Останнім часом він виступав за футбольну команду "Нева" Кіровського району Ленобласті. Цей клуб виступав у Чемпіонаті району. Спортсмен-окупант знайшов свою смерть на Донбасі.

Зазначимо, це не перший російський футболіст, який був успішно ліквідований нашими захисниками. Напередодні ЗСУ ліквідували на фронті гравця футбольного клубу "Рубін" із Брянської області Костянтина Берлюзу, який потрапив під часткову мобілізацію на батьківщині. Крім того, в Україні загинув відомий російський хокеїст, який не прислухався до поради матері не йти на війну.

Нагадаємо, захисники України ліквідували на Донбасі непростого російського каратиста.