Нагороджений посмертно: під Харковом загинув командир-чемпіон

Спортсмен віддав життя за Україну

У боях за батьківщину загинув чемпіон України з хортингу (сучасне українське бойове мистецтво), майстер спорту України та командир розвідувального відділення десантно-штурмового батальйону Вадим Дудко. Раніше на фронті окупанти вбили українського волейболіста В’ячеслава Шахова.

Про смерть старшого солдата Дудка повідомляє сайт "Янголи спорту". Спортсмен загинув у бою 7 вересня 2022 року поблизу населеного пункту Максимівка (Харківська область).

Вадим був із Волині. Народився разом із братом-близнюком 18 травня 1999 року у селищі міського типу Дубище. Після закінчення навчання почав займатися спортом – бойовим хортингом. Здобув звання чемпіона України. У 2017 році брав участь у відкритих чемпіонатах, кубках України з хортингу у Луцьку, Ірпені, Кропивницькому, Черкасах, де ставав медалістом. У 2018 році отримав "золото" та "срібло" на відкритому чемпіонаті з хортингу в Івано-Франківську.

Вадим Дудко нагороджений орденом "За мужність ІІІ ступеня" та медаллю "За військову службу Україні" (посмертно).

Нагадаємо, у районі Мар’їнки (Донецька область) у боях з окупантами загинув волейболіст Василь Бердичевський, який командував відділенням взводу в аеромобільному батальйоні. Раніше повідомлялося, що під Бахмутом російські загарбники вбили воїна-гандболіста Романа Пронюка.