Після двох поранень повернувся на фронт: на війні загинув чемпіон Європи з боксу

Спортсмен віддав найцінніше за батьківщину

Перспективний український боксер, чемпіон Європи серед молоді (до 17 років), Максим Галінічев загинув у Луганській області на війні із російськими загарбниками. Напередодні стало відомо про загибель під Бахмутом (Донецька область) чемпіона України з регбі Олександра Морєва.

Про смерть боксера повідомила пресслужба Федерації боксу України (ФБУ) у телеграмі. Загинув спортсмен 10 березня 2023 року у Луганській області, захищаючи свою батьківщину від російських окупантів.

Галінічев також був срібним призером юнацьких Олімпійських Ігор 2018 року та срібним призером чемпіонату Європи-2021 (до 22 років). У травні 2022 року він свідомо відмовився від участі у чемпіонаті Європи та пішов добровольцем до десантно-штурмових військ. Після двох поранень боксер знову повернувся на фронт.

"Вся боксерська сім’я буде вічно пам’ятати Максима. Федерація боксу України висловлює щирі співчуття родині боксера", — йдеться у повідомлення від Федерації.

Раніше повідомлялося, що "Український отаман" Олег Прудкий віддав життя, захищаючи батьківщину. Нагадаємо, на війні з російськими загарбниками загинув боксер із Чернігова Ярослав Рудич.