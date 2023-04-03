Екснападник не бачить шансів в окупантів

Колишній футболіст Динамо та збірної України Артем Мілевський, якого підозрюють у завищенні свого віку, опублікував звернення до росіян на тлі повномасштабної війни їхньої агресивної держави.

На своїй сторінці в Instagram 38-річний ексгравець дав зрозуміти, що надії окупантів на захоплення України марні. При цьому він зазначив, що в росії немає шансів, скільки б не тривала війна.

"Всі тут стоятимуть до кінця. На**й звідси, клоуни! Ви, б*я, нелюди. 400-600-1000 днів, х*р там!", — написав Мілевський.

Користувачі загалом схвалили слова колишнього футболіста. "Міля щеміив Спартак до того, як це стало мейнстримом", "Слава Україні!", "І додати нічого" — прокоментували вони пост екснападника.

Примітно, що Мілевський народився в Білорусі, а в сезоні 2016/2017 виступав за російський "Тосно", тоді як війна росії проти України розпочалася ще 2014 року.

Раніше екснападник посварився в мережі з журналістом Миколою Васильковим.

Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення росії в Україну Мілевський потрапив у скандал з їжею для нужденних. Співачка та волонтер Даша Астаф’єва розповіла про негідну поведінку колишнього форварда "Динамо". Артем у відповідь звинуватив її у брехні.