Російський спортсмен замість змагань вирішив піти вбивати українців

Російський каратист Артем Павлущенко помер від поранень на війні в Україні. До речі, ЗСУ ліквідували на фронті генерального секретаря федерації кіокушинкай рф Сергія Увицького.

Павлущенка поховали у п’ятницю, 7 квітня, у Волгограді. Про це повідомляє v1.ru.

Артем був майстром спорту з карате, учасником збірної команди Волгоградської області та членом юнацької збірної росії. Спортсмен брав участь у суддівстві міських та обласних змагань. Окрім того, Павлущенко був офіцером-випускником Московського загальновійськового командного училища.

Лейтенант Павлущенко, член штурмового загону "Шторм-Z", знайшов свою смерть на Донбасі в ніч з 17 на 18 березня, отримавши смертельне поранення внаслідок мінометного обстрілу.

У мережі зазначили, що окупант отримав в Україні "чорноземний" пояс.

У мережі прокоментували смерть російського окупанта-каратиста на Донбасі

Раніше повідомляли, що українські каратисти вперше в історії виграли чемпіонат Європи на командному турнірі. Крім того, українська каратистка Анжеліка Терлюга захистила титул чемпіонки Європи у 2023 році. Напередодні вона була визнана найкращою у світі у своїй ваговій категорії.