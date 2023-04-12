Усик почув від Повєткіна пропаганду про захист росією України та "натовську армію" біля кордонів рф

Ексбоксер продовжує захищати агресію своєї країни

Російський ексчемпіон світу Олександр Повєткін розповів про свою розмову з українським діючим чемпіоном світу WBA, IBF, WBO Олександром Усиком. Раніше колишній боксер виправдав повномасштабне вторгнення своєї країни в Україну.

В інтерв’ю YouTube-каналу "Ушатайка" він заявив, що російський диктатор Володимир Путін "все зробив правильно", оскільки в країни-агресора "були дані розвідки".

"Вони подивилися і бачили, що біля наших кордонів скупчується натовська армія. Так була б війна на нашій території. Тож, думаю, все правильно зробили.

Він [Усик] вважає, що на його країну ми напали. Чому вони не кажуть, що відбувалося в Луганську, на Донбасі? Я там був. Скільки там дітей поховали. Вони це не показують, що з Україною робили. Потрібно було раніше цей народ захистити. Це наш народ. Усик вважає, що це все неправда", — резюмував Повєткін після поширення відвертих фейків, перевернувши все з ніг на голову.

Нагадаємо, що Усик активний в медіа, засуджуючи війну росії проти України. Раніше стало відомо, що російські загарбники вкрали бойлер з будинку українського боксера в Київській області.

Нагадаємо, що поєдинок суперважковаговика з Тайсоном Ф’юрі скасували.