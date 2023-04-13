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Луческу збрехав про колег, пояснюючи рішення не їхати з України

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Андрій Синявський Андрій Синявський
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Луческу заявив, що не може зрадити київський клуб
Луческу заявив, що не може зрадити київський клуб. Фото Facebook fcdynamoua

Не лише румунський спеціаліст працює в країні

Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу збрехав журналістам, заявивши про те, що всі тренери, окрім нього, залишили Україну з початком повномасштабної агресії росії. Днями він заявив, що залишиться в клубі, незважаючи на погіршення здоров’я.

В інтерв’ю Gazeta Sporturilor румунський фахівець зазначив, що в країні важка ситуація, але він не може зрадити київський клуб. За його словами, якщо він піде, то сам вважатиме це зрадою.

"Хотів здатися, але не можу! Усі іноземні тренери поїхали з України, але я не міг здатися", — додав Луческу.

"Динамо" — "Минай". Відео голів та огляд матчу УПЛ

Тренер також зізнався, що він мав пропозицію очолити турецький "Фенербахче", але "не міг виїхати з Києва, навіть якщо в нього дуже великі проблеми".

Крім наставника "Динамо" серед іноземних тренерів Україну не залишили хорват Ігор Йовічевич, білоруси Леонід Кучук, Олег Дулуб, а нідерландець Патрік ван Леувен та серб Періца Огненович почали працювати з українськими командами у 2022 та 2023 роках відповідно.

Раніше з’явилася інформація, що Луческу стало погано після поєдинку УПЛ із "Минаєм", в якому "Динамо" перемогло 2:0. За словами тренера, в нього розвинувся артроз кульшового суглоба через тривалі поїздки на автобусі разом із командою в єврокубках.

У жовтні 2022 року повідомлялося, що фахівець дав зрозуміти провідним гравцям Динамо, що він йде, але через тиждень переглянув своє рішення.

Теги:
#Футбол #киев #ФК Фенербахче #Мірча Луческу #Війна