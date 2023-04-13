Зрадник-борець підірвався на міні: син помічника Аксьонова самоліквідувався на фронті

Спортсмен вигравав нагороди в Україні, а потім пішов убивати українців

На війні проти України загинув майстер спорту з греко-римської боротьби, срібний призер чемпіонату України Денис Шестак. Це не перший російський спортсмен, який знайшов свою смерть, прийшовши до нашої країни зі зброєю в руках.

Про смерть Шестака повідомляє так звана "Федерація спортивної боротьби республіки Крим" на своєму сайті. Варто зазначити, що батько загиблого спортсмена Георгій Шестак очолював так зване "Міністерство спорту Криму" з 2014 до 2016 року, а зараз він є так званим "позаштатним радником глави республіки" Сергія Аксьонова. Шестак-молодший самоліквідувався на фронті 7 квітня, він воював проти України з жовтня 2022 року.

7 квітня при виконанні військового обов’язку загинув тренер з греко-римської боротьби спортивної школи № 7, майстер спорту з греко-римської боротьби, срібний призер чемпіонату України, син першого віцепрезидента Федерації спортивної боротьби Республіки Крим Георгія Яковича Шестака – Денис Георгі Бахчисарайського району", — повідомили у "Федерації".

"Він пішов на завдання старшим групи і підірвався на міні. Вони хотіли замінувати вихід, проводили роботи, але трапилася трагедія. Він загинув за росію на бойовому завданні. Мені зараз дуже погано. Дякую за співчуття", — розповів про смерть сина Георгій Шестак.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ ліквідували на фронті генерального секретаря федерації кіокушинкай рф Сергія Увицького.

Нагадаємо, молодіжна збірна України U-23 з греко-римської боротьби на чемпіонаті Європи у Бухаресті чудово виступила на континентальній першості.