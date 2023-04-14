Гравець захопився діями ЗСУ

Зірковий український футболіст Євген Селезньов, який в 2022 році перейшов українську мову, зізнався, що повномасштабна війна змінила його свідомість.

Про це він розповів в інтерв’ю Sport.ua. Екснападник "Шахтаря" відзначив, що в нього не вкладається в голові те, що наробили російські загарбники.

"Це нелюди. Тварини на таке не здатні", — переконаний Селезньов.

Відповідаючи на зауваження, що до повномасштабного вторгнення рф в Україну 24 лютого 2022 року він лояльно ставився до росії, футболіст назвав це умовною лояльністю, оскільки він родом з Макіївки Донецької області, і там досі залишаються близькі йому люди.

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"Я розумів, що відбувається, завжди, але ще плекав ілюзії, що про щось можна домовлятися. 24 лютого 2022-го – точка неповернення. Після Маріуполя, Ірпеня, Бучі, Дніпра, Запоріжжя, Києва, Житомира прощення агресорам немає.

Можу лише сказати, що зараз щиро захоплююсь тим, що роблять наші воїни в Бахмуті. Це герої. А цим чудовиськам, вибачте, до х**я честі, щоб про них стільки говорити", — резюмував Селезньов.

Раніше ексгравець збірної України подякував ЗСУ за те, що має можливість грати у футбол.

Днями легенда світового боксу Володимир Кличко назвав росіян варварами після появи страшного відео зі стратою українського військовополоненого. Він додав, що незабаром Україна переможе.