Жертвами російського артобстрілу стала родина відомого футбольного лікаря

Мати та дочка потрапили під артобстріл окупантів

Спортивний лікар, фізіотерапевт Володимир Дудка, який працював у таких футбольних клубах, як МФК "Кристал" Херсон, "Таврія" Сімферополь, "Енергія" Нова Каховка, втратив свою родину внаслідок ворожого обстрілу Херсона. Раніше на війні проти російських окупантів загинув український важкоатлет Ігор Дорошенко.

Про це повідомила Херсонська обласна асоціація футболу у Facebook. Під час чергового ворожого обстрілу напередодні Великодня російська артилерія вдарила по Таврійському мікрорайону міста біля освітнього закладу. Дружина та дочка Володимира трагічно загинули, отримавши травми, несумісні з життям.

"Весь колектив Херсонської обласної асоціації футболу висловлює щирі співчуття Володимиру, родичам, близьким та друзям загиблих. Відчуваємо скорботу разом із вами. Вічна та світла пам’ять…" — йдеться у повідомленні від Федерації.

Окрім того, Херсонська обласна асоціація оголосила, що надасть фінансову допомогу Володимиру.

Раніше повідомлялося, що на фронті загинув відомий фанат львівських "Карпат" Тарас Чучман. Нагадаємо, багаторазовий чемпіон України з туризму Віктор Боржиєвський віддав життя за Україну. Спортсмен загинув від кулі російського снайпера.