Український віцечемпіон світу з кікбоксингу загинув на фронті

Ще один спортсмен втратив життя на війні

Український кікбоксер Руслан Пісковий загинув на війні проти російських загарбників. Раніше на війні загинув володар Кубка світу з кікбоксингу WAKO Олег Рисак.

Про це в Instagram повідомляє обліковий запис Муай-Тай України та світу. Спортсменові був 21 рік.

"Руслан Пісковий загинув, захищаючи Україну. Пам’ятатимемо", — йдеться в пості.

Кікбоксер вигравав чемпіонат України, а також ставав віцечемпіоном світу та Європи з бойового виду спорту К1.

У ніч на 31 березня у госпіталі від отриманих травм у бою помер Віталій Мерінов — чотириразовий чемпіон світу з кікбоксингу, чемпіон України з універсального бою, а також майстер спорту з боксу.

Перед цим на фронті загинули бійці-кікбоксери Назар Макаренко та Олександр Фештрига. Крім того, український чемпіон світу з кікбоксингу Максим Кагал віддав життя під час оборони Маріуполя. Його 16 січня 2023 року поховали в Кременчуці.