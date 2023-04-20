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Були рожеві окуляри щодо України: олімпійська чемпіонка з рф вдарилася головою об реальність

Автор
Андрій Синявський Андрій Синявський
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Вяльбе хочеться, щоб "все це якнайшвидше закінчилося"
Вяльбе хочеться, щоб "все це якнайшвидше закінчилося". Фото twitter.com/RuSkiMagazine

Екс-атлетка хоче вибачення перед країною-агресором

російська триразова олімпійська чемпіонка Олена Вяльбе журиться щодо невдач її країни із захопленням української території. Раніше ексфігурист з рф нахамив американцям через їхню протидію поверненню росіян до міжнародного спорту.

В інтерв’ю Спорт-Экспресс вона висловила думку, що світ уже не буде таким, як був. При цьому їй не віриться, що з боку всіх спортсменів буде якась сильна агресія чи бойкот представників рф.

"А до того часу, коли закінчиться [злочинна війна росії проти України під назвою] СВО, світ сильно зміниться. Можливо, навпаки всі ще сильно проситимуть, щоб ми повернулися і вибачатися перед нами?", — висловила надію Вяльбе.

Олімпійська чемпіонка також заявила, що їй хочеться, щоб "все це якнайшвидше закінчилося". Однак, за її словами, все не так просто, як думали в рф 25 лютого 2022 року.

"Тоді у всіх, мені здається, були рожеві окуляри. Зараз вони зняті. Усі розуміють, що не так просто, як ми хотіли б. Хоча ми взагалі ніяк не хотіли", — резюмувала Вяльбе.

Нещодавно заслужений радянський тренер із фігурного катання Тетяна Тарасова образила українську олімпійську чемпіонку Оксану Баюл після її активних виступів проти допуску росіян на Олімпіаду.

Раніше чемпіонка Ігор-2006 із рф Світлана Журова закликала Міжнародний олімпійський комітет (МОК) позбавити українських спортсменів їхнього прапора та гімну.

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#РФ #Війна #Війна з РФ