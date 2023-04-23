Воював із 24 лютого 2022 року: лідер вінницьких ультрас загинув під Бахмутом

Воїн віддав своє життя за Україну на Бахмуті

Лідер ультрас вінницької "Ниви" Денис "Трейн" Бабій загинув на війні проти російських окупантів. Нещодавно під час бойових дій загинув популярний фанат львівських "Карпат" Тарас Чучман.

Про це повідомляє офіційний сайт "Ниви". Молодший лейтенант 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ віддав своє життя за Україну на Бахмутському напрямі.

Зазначається, що Бабій воював із першого дня повномасштабної війни проти рф. Він сформував 3-тю роту в лавах ТРО "Азов-Київ", на чолі якої захищав столицю.

Крім того, лідер вінницьких ультрас брав участь у спробі деблокади Маріуполя та успішно контратакував окупантів у Запоріжжі та Донецькій області.

Перед війною Бабій перебував у фанатському русі ультрас вінницької "Ниви" і був одним із лідерів вінницької громадської організації "Центурія", яка входить у рух "Азова".

Раніше в День ЗСУ на фронті проти російських загарбників загинув уболівальник львівських "Карпат" Ярослав Корда.

Перед цим стало відомо про смерть двох ультрас львівського клубу Юрія Осадчука та Ростислава Шейка, які також брали участь у відбитті російської агресії.