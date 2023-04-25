Колишній футболіст збірної України зник безвісти на війні

Гравець не дається взнаки з грудня 2022 року

Колишній футболіст "Шахтаря", вінницької "Ниви" та збірної України Михайло Костенко зник безвісти на війні під Бахмутом. Нещодавно там же загинув лідер ультрас "Ниви" Денис Бабій.

Про це у Facebook повідомила мати 26-річного ексгравця Тетяна Костенко. За її словами, син зник у грудні 2022 року.

Колишній нападник був у системі "Арсенал" Київ та "Динамо" до 15 років, після чого в 2012-2016 роках виступав за молодіжну команду "Шахтаря" та його дубль.

Крім того, Костенко грав за ФК "Олександрія" віком до 19 років. Після 2016 року футболіст захищав кольори вінницької "Ниви", "Чайки", аматорських "Джуніорс" Шпитьки та "Полісся" Ставки.

Також нападник провів два матчі за молодіжну збірну України віком до 16 років у 2012 році.

Раніше під Бахмутом загинув його український колега Роман Скрипнюк. Перед цим стало відомо, що там же своє життя віддав колишній футболіст запорізького "Металурга" Руслан Курдас.

Повідомлялося, що на фронті загинув батько гравця Ярослава Кисіля із "Зоря" Луганськ Валентин.