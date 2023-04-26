Стаховський попередив українців: піти на війну доведеться кожному

Іменитий спортсмен закликав усіх готуватися

Відомий український тенісист Сергій Стаховський, який воює на фронті, переконаний, що всім українцям треба готуватись до мобілізації.

Про це він написав на своїй сторінці в Instagram. За його словами, всі, хто зараз вдома і вважає, що війна вже закінчується, або що його це не торкнеться, дуже помиляються.

"Зброю до рук доведеться взяти кожному з нас… раніше чи пізніше. Тому поки ви вдома й живите спокійне життя, пам’ятайте, що за кожен спокійний день хтось із наших побратимів віддав життя", — зазначив Стаховський.

Спортсмен закликав готуватися до військової справи, поки є можливість обирати інструкторів, курси та напрямок, адже коли мобілізують, уточнив він, шанси бути успішним воїном та вижити підвищаться в рази.

Раніше через війну Стаховський розлучився з дружиною Анфісою Булгаковою, яка має російське громадянство.

Нагадаємо, що в грудні колишній тенісист у соцмережах показав полонених вагнерівців. Також він запропонував запросити до підвалу українського боксера Василя Ломаченка після неоднозначних заяв легковаговика.

Також Стаховський приєднався до "полювання" на військового злочинця Ігоря Гіркіна (Стрєлкова). Атлет готовий виділити 10 тисяч доларів тому, хто візьме його в полон. Ця ініціатива отримала відгук у багатьох відомих українців.

Спортсмену 36 років. Він вигравав вісім турнірів ATP, з яких чотири – в одиночному розряді. Також він виходив у фінал юніорського Відкритого чемпіонату США-2004 — турніру "Великого шолома". За кар’єру йому вдалося заробити 5,4 млн доларів призових.