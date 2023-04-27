Міжнародну федерацію спортивної стрільби не зупинила стрільба росіян в Україні

Організація відреагувала на рішення МОК

Виконавчий комітет Міжнародної федерації спортивної стрільби (ISSF) підтримав рекомендації Міжнародного олімпійського комітету (МОК) щодо допуску росіян та білорусів на турніри, незважаючи на те, що рф щодня вбиває українців під час своєї повномасштабної агресії.

Як повідомляє офіційний сайт організації, вона підтримала аргументи, наведені МОК щодо запропонованого повернення спортсменів, які "в жодному разі не беруть участь у війні". Водночас виконком погодився і з усіма заходами та санкціями МОК проти атлетів та офіційних осіб з рф та Білорусі.

"Члени виконкому підтвердили свою безмежну солідарність з українським народом та українською стрілецькою спільнотою, біль та страждання яких неможливо уявити", — йдеться в заяві ISSF.

Наголошується, що організація домовилася створити спеціальну комісію для вивчення термінів повернення росіян та білорусів за дотримання суворих умов допуску.

"ISSF працюватиме в тісній співпраці з МОК та Асоціацією літніх Олімпійських міжнародних федерацій (ASOIF) над розробкою відповідних правил допуску, щоб гарантувати, що тільки нейтральні спортсмени, які не працюють за контрактом із російськими чи білоруськими військовими або службами національної безпеки, можуть бути розглянуті на предмет участі в змаганнях", — резюмується в повідомленні.

Напередодні президент ASOIF Франческо Річчі Бітті заявив про те, що росіянам і білорусам не доведеться виступати проти війни рф проти України для участі в міжнародних змаганнях.

Раніше Кабмін ухвалив рішення про бойкот стартів за участю атлетів з рф та Білорусі. Водночас МОК планує допомагати українцям брати участь разом із росіянами та білорусами на міжнародних турнірах.