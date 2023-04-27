На фронті загинув силач із 95-ї окремої десантно-штурмової бригади

Спортсмен віддав своє життя за Україну

На війні з російськими окупантами загинув кандидат у майстри спорту з паверліфтингу та призер чемпіонатів Чернігівської області Олександр Лізін. Напередодні віддав своє життя на фронті відомий український футзаліст Андрій Петренко.

Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України у Facebook. Багаторазовий учасник чемпіонатів Чернівців у званні сержанта воював у складі 95-ї окремої десантно-штурмової бригади.

"За особисту мужність та героїзм, вагомий внесок у захист суверенітету та територіальної цілісності України та з метою вшанування світлої пам’яті чернівчан, які загинули під час бойових дій, нагороджено медаллю "На славу Чернівців" (посмертно)", — йдеться в повідомленні.

Раніше на війні загинув стронгмен Василь Павельєв, який працював патрульним у Києві.

Перед цим повідомлялося, що на фронті своє життя віддав майстер спорту України з гирьового спорту. Також загинув майстер спорту України міжнародного класу з паверліфтингу.