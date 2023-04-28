Виграв понад 100 медалей: у Бахмуті загинув український дзюдоїст

Спортсмен віддав найцінніше за Україну

У Бахмуті (Донецька область), де місяцями йдуть важкі битви, під час бою з російськими окупантами загинув призер чемпіонату України з дзюдо, кандидат у майстри спорту Віталій Паращук.

Про смерть захисника України повідомляє сайт "Янголи спорту". За свою спортивну кар’єру 23-річний Віталій виборов понад 100 медалей різного роду.

Паращук почав займатися дзюдо вже з 9-річного віку і був одним із найобдарованіших та найуспішніших спортсменів в Україні. Він боровся за перемоги на обласному, всеукраїнському та міжнародному рівнях. Віталій вигравав "бронзу" чемпіонату України, за що отримав звання кандидата у майстри спорту.

Дзюдоїст пішов на фронт у 2022 році. Загинув герой 22 квітня 2023 року під час боїв у Бахмуті. 26 квітня захисника провели в останню путь у Чернівцях.

"Наш спортивний товариш, майстерний борець дзюдо, дуже ввічливий, скромний і вихований Віталій Паращук загинув у боротьбі з московськими окупантами 22 квітня у Бахмуті. Вічна пам’ять Тобі та Царство Небесне! Від імені всіх дзюдоїстів Чернівецької області", — написав товариш бійця Андрій Мельничук.

Нагадаємо, у боях під Сватовим (Луганська область) загинув 21-річний воїн-дзюдоїст Владислав Шеїн. Там же віддав життя за батьківщину майстер спорту України з дзюдо та самбо Максим Чумак.