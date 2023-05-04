Український спортсмен загинув у бою у свій день народження

На фронті також загинув батько спортсмена

Під час виконання бойового завдання на Донеччині загинув український спортсмен, який займався панкратіоном, Віктор Домитращук. Раніше чемпіон України із панкратіону Євген "Греплер" Слюсаренко віддав життя за батьківщину на війні проти російських окупантів.

Про смерть Героя повідомила пресслужба Верховної Ради у телеграмі. Воїн-спортсмен загинув 8 січня у день свого народження – тоді Віктору виповнилося 25 років. За три місяці до цього на фронті загинув і його батько Дмитро Домітращук.

Домітращук із шести років займався спортом. Першим тренером у панкратіоні у нього був Ігор Наконечний, який характеризує його як дуже перспективного, войовничого та сміливого спортсмена. Ще в ранньому дитинстві Віктор показував непогані результати, а його брат Владислав Тодераш ставав чемпіоном світу у цьому виді спорту. З перших днів повномасштабного вторгнення Віктор разом зі своїм батьком Дмитром став на захист України.

"Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Захисника!" — йдеться у повідомленні ВР України.

Раніше повідомлялося, що на фронті загинув відомий фанат львівських "Карпат" Тарас Чучман. Додамо, на Донбасі російські загарбники вбили кандидата у майстри спорту України з настільного тенісу Михайла Оприска, який пішов на війну добровольцем.