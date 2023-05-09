У героя залишилися двоє дітей: На фронті загинув воїн-бодибілдер

Спортсмен із перших днів повномасштабного вторгнення рф служив у Національній гвардії України

У боях на Луганщині загинув кандидат у майстри спорту України з бодибілдингу, молодший сержант Євген Бондаренко. Раніше внаслідок ворожого мінометного обстрілу був вбитий майстер спорту з бодибілдингу Дмитро Підопригора, який служив у лавах ЗСУ.

Про смерть Героя повідомляє пресслужба Верховної Ради України в telegram. Загарбники вбили спортсмена-воїна 1 травня. У нього залишилися дружина та двоє дітей.

Євген любив спорт. Був кандидатом у майстри спорту України з бодибілдингу, а також щирим уболівальником черліденгу. Дружина воїна, Анастасія, є тренером Всеукраїнської федерації черліденгу (ВФЧ).

"27 лютого 2022 року Євген став до лав Національної гвардії України й звільняв нашу землю від російської навали. Загинув як справжній Герой. Загинув, щоб ми жили у вільній та демократичній Україні", — йдеться у повідомленні від ВФЧ.

Нагадаємо, що в боях під Бахмутом (Донецька область) загарбники вбили майстра спорту України з фрі-файту Андрія Храпанова. Також на цьому напрямі загинув відомий український воїн-легкоатлет Володимир Андрощук.