"Герой на віки!": батько української гімнастки загинув на війні з росією

Війна забрала батька відомої української спортсменки

Батько чемпіонки Європи (команда) та золотої медалістки Європейських ігор зі спортивної гімнастки Анастасії Бачинської Юрій загинув на війні проти російських окупантів. Раніше загарбники вбили воїна-бодибілдера Євгена Бондаренка.

Про загибель українського воїна повідомила його дочка у сторіс в Instagram. Анастасія адресувала татові зворушливе повідомлення.

"Війна забрала і мого батька Юрія. Просто неможливо в це повірити. Це був найкращий тато, друг, приклад для мене.

Я дуже сумую і люблю свого тата. Знаю, ти потрапив у найкращий світ. Вічна пам'ять! Герой на віки!" — Написала Бачинська.

Анастасія Бачинська втратила батька на війні

Анастасія перемагала на чемпіонаті Європи 2020 року, а також брала "бронзу" в наступному році. Крім того, на її рахунку дві бронзові нагороди на Юнацьких Олімпійських іграх у Буенос-Айресі (2018 рік), а найкращим результатом у її кар’єрі стала перемога на Європейських іграх у Мінську (2019 рік). Минулого року Бачинська зненацька завершила спортивну кар’єру у віці 19 років. Українка пояснила це станом здоров’я.

Нагадаємо, український велоатлет Костянтин Денека загинув на війні, захищаючи місто-фортецю Бахмут. Раніше повідомлялося, що багаторазовий чемпіон України з туризму Віктор Боржиєвський віддав життя за Україну.