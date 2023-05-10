Угорщина через війну росії проти України відмовилася від проведення ЧЄ з фігурного катання

Турнір має відбутися в січні 2024 року

Угорська національна асоціація ковзанярського спорту заявила про те, що не проводитиме чемпіонату Європи з фігурного катання в січні 2024 року через війну рф проти України та її економічні наслідки. Раніше в Швеції скасували майстер-клас російської фігуристки.

Про скасування континентальної першості йдеться на офіційному сайті організації. Зазначається, що вона ухвалила таке рішення після тривалого розгляду.

"У зв’язку з тривалою війною по сусідству з нашою країною, її впливом на економіку та цінами на енергоносії, які значно впливають на ковзанярський спорт, асоціація відмовляється від чемпіонату Європи з фігурного катання та танців на льоду 2024 року", — йдеться в заяві.

У повідомленні також повідомляється, що організація відмовила Міжнародній спілкі ковзанярів (ISU) в організації змагань через відсутність належних фінансових ресурсів для організації якісного турніру.

Раніше в Німеччині скасували етап Кубка світу з фехтування на рапірі серед чоловіків через участь в ньому росіян. Примітно, що країна вдруге звернула проведення Кубка світу через потенційну участь атлетів із країн-агресорів.

Перед цим німці відмовилися проводити КС у жіночій рапірі, тим часом, Фінляндія наслідувала їх приклад, тоді як в Польщі придумали неординарний спосіб, щоб російські фехтувальники вирішили не їхати на змагання. Данія та Франція не захотіли проводити турніри з фехтування в 2023 році.