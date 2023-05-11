В окупований Маріуполь з’їхалися російські ультрас та влаштували стрілянину на стадіоні імені Бойка (відео)

На фанатах була військова форма Росії

російські ультрас приїхали до окупованого їхньою країною Маріуполя, місцеві жителі якого продовжують натякати росіянам, що їхнім порядкам тут не раді, де відвідали стадіон імені Бойка.

Відповідне відео опублікував канал "Мариуполь сегодня" в Telegram. При цьому на фанатах була військова форма рф.

Ультрас вивісили на трибунах арени символіку росії та СССР, а також шарфи та банери їх клубів. Вони стріляли у повітря зі зброї, влаштували фаєр-шоу та скандували пісні.

Напередодні стало відомо про смерть в боротьбі із російськими окупантами ультрас "Динамо" Максима Максименка.

Перед цим на фронті героїчно загинув інший фанат київського клубу Артем Новіков.

Нагадаємо, на війні своє життя віддав і один із лідерів фанатського руху "Динамо" Максим Яловцов. Раніше "Телеграф" повідомляв, що в бою загинули представники ультрас львівських "Карпат" Юрій Осадчук та Ростислав Шейко.