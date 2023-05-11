"Тому що це принцип": Шевченко пояснив, чому росіянам та білорусам не місце в спорті

Ексфутболіст та тренер вимагає рішучої позиції

Легенда українського футболу Андрій Шевченко, який раніше довів тренера збірної росії до втрати свідомості, розповів, чому російських та білоруських спортсменів не можна допускати до міжнародних турнірів.

Аргументувати свою позицію йому вдалося в програмі L’Équipe du Soir, повідомляє L’Équipe. В ній він нагадав, що війна росії за сприяння Білорусі проти України триває, через що щодня гинуть люди, включаючи дітей.

Кращі фрагменти гри Шевченка за "Мілан"

Водночас, зазначив екснаставник збірної України, він пишається своєю країною, своїм народом та армією за те, як вона захищає своїх людей та бореться за демократію.

На його думку, жоден російський чи білоруський атлет не повинен змагатися в будь-яких спортивних турнірах, чи то Олімпіада, чи ні, в будь-якій точці світу, допоки війна не завершиться.

"Чому? Тому що це принцип. Чому це принцип для мене, а не для всіх? Поки ми розмовляємо, вони вбивають наших людей, дітей. Ми боремося за своє виживання, щоб зберегти ім’я України, свою ідентичність та мову", — пояснив Шевченко..

Днями футболіст "Мілана" Олів’є Жиру зізнався, що легенда українського футболу був не лише його кумиром, а й змусив його полюбити свій нинішній клуб.

Раніше повідомлялося, що УЄФА нібито не проти, якщо Шевченко очолить Українську Асоціацію футболу (УАФ).