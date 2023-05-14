Актриса послала російських режисерів

Легендарний ексзахисник "Динамо" Київ, яке напередодні програло в день пам’яті Валерія Лобановського, Олег Кузнецов заявив, що його дочка Катерина Кузнецова припинила зніматися в російських серіалах.

Про це він розповів в інтерв’ю FanDay. Актриса не бувала в рф після 24 лютого, підтримує Україну та засуджує агресію рашистів.

"Отже, нормально виховали. Кар’єра кар’єрою, але людиною треба залишатися завжди. Спочатку теж було не просто. Нам доводилося Каті дуже багато пояснювати. Добре, що в цей час, коли почалася війна, вона була не в росії, а зі своїм бойфрендом у Шрі-Ланці. Вона спочатку теж не могла повірити, що нас бомбять.

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Пам’ятаю, вона говорила з дружиною, тут починається обстріл: "Почекай, Катю, над нами летить. Вибухне — потім я передзвоню". Звичайно, в Каті була паніка, вона переживала за нас, часто дзвонила і рвалася до Києва, але я не пускав», — зізнався Кузнецов.

За його словами, в березні 2022 року донька мала розпочати зйомки в росії – продовження серіалу і ще кілька хороших проектів, і з нею хотіли працювати хороші режисери.

"Після початку війни їй дзвонили Юрій Стоянов та Артем Ткаченко. Вони говорили, що без неї не почнуть знімати другий сезон серіалу, вони готові були чекати, доки вона повернеться.

Але Катя відмовилася, а потім мало не відкритим текстом сказала: "Пішли ви нах*р. Не чекайте на мене". Вони всі зрозуміли та знайшли їй заміну. Та в неї і квартира в Москві залишилася, але це зараз не найголовніше. Розберемося", — резюмував Кузнецов.

Днями перша ракетка України Олексій Крутих не захотів потиснути руку росіянину Олександру Шевченку після їхнього поєдинку.

Ще одна представниця тенісу рф Людмила Самсонова заявила, що з нею не вітаються 90 відсотків українских теннісистів, але зазначила, що не звинувачує їх.