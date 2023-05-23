Зірка легкої атлетики України загинув на війні під Бахмутом

Спортсменові було 23 роки

У бойових діях проти російських загарбників загинув чемпіон України з легкої атлетики Богдан Ходаковський. Днями під Лиманом загинув український боксер Юрій Боженко.

Про смерть Ходаковського в Telegram повідомляє Верховна Рада України. Спортсмен віддав своє життя за Україну 15 травня в Бахмуті Донецької області.

23-річний спортсмен був снайпером та воював у складі батальйону "Айдар". Легкоатлет ставав чемпіоном країни в стрибках із жердиною.

Ходаковський пішов воювати добровольцем після початку повномасштабного вторгнення росії.

Раніше на фронті загинув марафонець та організатор легкоатлетичних змагань Андрій Щербановський.

Перед цим під час бойових дій на Луганщині своє життя віддав український стрибун у довжину Данило Горбенко. Взимку 2023 року на війні загинув знаменитий український легкоатлет-багатоборець Володимир Андрощук.