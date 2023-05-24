"143 млн німих ізгоїв!": Дружина Усика звернулася до росіян на тлі подій в Бєлгороді

Обранка топспортсмена порадила жителям рф рятувати свою країну

Дружина зіркового українського боксера Олександра Усика Катерина прокоментувала ситуацію в Бєлгородській області, яку "атакували" бійці "Русского добровольческого корпуса" та легіону "Свобода Росії" .

На своїй сторінці в Instagram вона звернулася до росіян. За її словами, тільки вони можуть зробити вільною та щасливою свою країну.

"Тільки ви можете встати і викинути цю гниль з червоного кривавого будинку. Ми рік чекаємо, коли ви хоч щось почнете робити. Вас 143 млн німих ізгоїв!", — переконана Усик.

Дружина чемпіона світу чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBO та IBF в суперважкій вазі також дала зрозуміти росіянам, що їм не бачити України як своїх вух, тому їм варто рятувати свою країну.

Нещодавно Усик відправила російським загарбникам міну як подарунок.

Раніше дружина боксера посміялася з рф за її парад у Москві 9 травня. Також вона вказала росіянам, що без участі українців та допомоги США перемогти нацизм не вдалося б.

Перед цим Усик розповіла про свої переживання після чергового нападу на Україну дронами-шахедами.