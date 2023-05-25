"Абсолютно неприйнятно": в росії спортсменам заборонили засуджувати війну проти України

В рф готові остаточно закрити собі шлях до повернення в світовий спорт

В росії офіційно заборонили своїм атлетам виступати проти війни їх країни з Україною, що порушує умови МОК про допуск росіян і білорусів до турнірів у нейтральному статусі.

Про це в Telegram повідомив президент Олімпійського комітету росії (ОКР) Станіслав Поздняков. Таке рішення ухвалив виконком організації.

За словами функціонера, завдання ОКР — не лише повернути спортсменів на міжнародні арени, а й зробити це з прапором, гімном та з рештою атрибутів російської команди на Олімпіаду.

В організації назвали "незаконними" та "безпідставними" обмеження щодо участі атлетів на міжнародних змаганнях протягом останніх 15 місяців.

"Учасники засідання висловили єдину позицію про неприпустимість підписання російськими спортсменами будь-яких декларацій чи інших заяв політичного характеру, які суперечать законодавству рф. Для нас це абсолютно неприйнятно", — написав Поздняков.

Днями головний тренер збірної росії зі спортивної гімнастики Валентина Родіоненко виступила за відмову від змагань у нейтральному статусі.

Нещодавно російська чемпіонка Олімпіади-2006 Світлана Журова заявила, що атлети з рф не братимуть участі на Іграх 2024 року, які пройдуть в Парижі.

Раніше президент Асоціації літніх Олімпійських міжнародних федерацій Франческо Річчі Бітті зазначив, що атлетам з країн-агресорів не потрібно буде засуджувати війну проти України, щоб отримати допуск до змагань.