"Рашка вбиває і своїх, і чужих": дружина Усика прокоментувала атаку на Москву дронами

Обранка спортсмена нагадала про російський тероризм

Дружина української зірки світового боксу Олександра Усика Катерина висловилася про атаку безпілотниками Москви, яка сталася сьогодні, 30 травня.

Свій коментар обраниця атлета опублікувала в Instagram. Вона пообіцяла відплату росіянам за їхні терористичні дії.

"Рашка — божевільна країна, яка вбиває і своїх, і чужих", — написала Усик.

На її думку, сьогоднішня атака на московію це підтверджує – вони самі себе б’ють, щоб була привід ще більше бити українців. Дружина боксера також висловила співчуття всім, хто постраждав від дій росіян.

"Я не знаю, що ще може бути гіршим за ті злочини, які вже є! Їм все повернеться. Життя довге і воно не залежить тільки від одного гноміка молеподібного", — переконана Усик.

Раніше вона прокоментувала ситуацію в Білгородській області, яку "атакували" бійці "Русского добровольческого корпуса" та легіону "Свобода Росії", зазначивши, що лише росіяни можуть зробити вільною та щасливою свою країну.

Нещодавно Усик відправила російським загарбникам міну як подарунок.

Раніше дружина боксера посміялася з рф за її парад у Москві 9 травня. Також вона вказала росіянам, що без участі українців та допомоги США перемогти нацизм не вдалося б.