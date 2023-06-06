"Смердить на весь світ": Усик викрив російський імперіалізм

Суперваговик не розуміє, як росіяни можуть вчиняти злочини

Суперзірка світового боксу Олександр Усик, який заявив, що вбив би під час зустрічі путіна, наїхав на росію за її повномасштабну війну проти України.

В інтерв’ю KOLOSEUM він зізнався, що не має відповіді, чому рашисти це роблять. Водночас, суперваговик вказав на бажання росії захопити Україну і вкрасти її історію.

"Це імперіалізм, який не те що живий, він уже гнилий, він навіть не дихає. Такий імперіалізм, як у них, уже гнилий і смердить на весь світ, але вони кричать, що вони великі", — зазначив Усик.

Боксер заявив, що він не має розуміння, звідки в росіян така ненависть і стільки злості щодо українців. На його думку, в рф немає мозку.

"Не хочу ображати людей, тому що я православний християнин. Але ворог є ворог. З ним треба чинити так, як робить він. Мені здається, в них немає серця. Взагалі немає. Якщо вони радіють вбивству дітей, то яке там може бути серце?", — резюмував Усик.

Нещодавно боксер заявив, що російські загарбники під час окупації Київської області організували базу в його будинку, а після відходу залишили там розтяжки.

Раніше повідомлялося, що будинок Усика обстріляли "кадировці". Після визволення Київської області дружина боксера Катерина розповіла, що росіяни вкрали з їхнього будинку бойлер. Наразі будинок боксера у Ворзелі відремонтовано, в ньому проживає родина, яка втратила своє житло після повномасштабного вторгнення росії.