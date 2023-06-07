Легендарна атлетка не стримувалась у виразах

Перша олімпійська чемпіонка в історії незалежної України Оксана Баюл знищила росію за підрив росією Каховської ГЕС.

Легендарна фігуристка поділилася своїми думками у Twitter. Вона вказала на те, що війну розпочав диктатор рф путін.

"Те, що відбувається і відбуватиметься в плані смертей та руйнувань, є причиною і обвинуваченим...", — зазначила Баюл.

Перша українська чемпіонка Олімпійських Ігор також нагадала, що путін погрожував застосувати ядерну зброю та пишається руйнуванням інфраструктури України.

"Який н***й фейр-плей у спорті?", – резюмувала Баюл.

Нещодавно вона ж розкритикувала розкритикувала політику української спортивної влади, присоромивши профільного міністра через політику бойкоту змагань, якщо в них братимуть участь росіяни та білоруси.

Раніше після слів Баюл в рф почалася істерика після того, як та чітко пояснила, чому російським атлетам не місце на Олімпіаді в Парижі.