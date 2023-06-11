Заслужений тренер України з легкої атлетики загинув на війні через місяць після відправки на фронт

Фахівець у травні вирушив на схід

Заслужений тренер з марафонського бігу Ігор Осьмак віддав своє життя за Україну менш ніж через місяць після того, як пішов на війну. Днями стало відомо, що на фронті загинув член Комітету картингу Федерації автоспорту України, організатор багатьох змагань із картингу, тренер Михайло Кравченко.

Про смерть Осьмака у Facebook повідомила Федерація легкої атлетики України. Йому було 57 років.

14 травня 2023 року він повідомив на своїй сторінці у Facebook, що завершив навчання у Львівській області та повертається додому, після чого вирушає на фронт.

Осьмак отримав звання майстра спорту міжнародного класу в 1998 році, а в 2012 році став заслуженим тренером України.

Спеціаліст працював тренером-викладачем з легкої атлетики у Київській обласній школі вищої спортивної майстерності понад 10 років. Він був кумом та другом віцечемпіонки Олімпіади-2008 Ірини Ліщинської.

Його відома вихованка Тетяна Гамера-Шмирко, яка на Олімпіаді 2012 року в Лондоні стала п’ятою у марафонському забігу, відреагувала на смерть тренера гірким від втрати словом "Порожнеча…".

Раніше на фронті загинув марафонець та організатор легкоатлетичних змагань Андрій Щербановський.

Перед цим під час бойових дій на Луганщині своє життя віддав український стрибун у довжину Данило Горбенко. Взимку 2023 року на війні загинув знаменитий український легкоатлет-багатоборець Володимир Андрощук.