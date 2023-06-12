"Сьогодні Україна бореться за нашу свободу": легенда німецького футболу попередив Європу про загрозу війни

Екскапітан збірної Німеччини підтримав проведення матчу з Україною

Легендарний німецький ексфутболіст Філіп Лам прокоментував війну росії проти України напередодні товариського матчу останньої проти його збірної. "Телеграф" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Німеччина — Україна.

Своїми думками про агресію Росії він поділився в колонці Zeit Online, яку ексклюзивно публікує Tribuna.com. За його словами, футбол є засобом досягнення мети завдяки своїй популярності.

Ексгравець "Баварії" зазначив, що таким є його розвиток глядача: від фаната, який захоплюється своїми кумирами, до футболіста, "чиї кумири залишаються в думках під час 113 виходів на поле, який відчуває відповідальність представляти свою демократичну країну і до капітана, який спостерігає, куди рухається його команда".

Тренування збірної України у Німеччині

"Тепер я директор турніру [Євро-2024], де ми хочемо відзначати та зміцнювати європейські цінності. Це теж визначає моє бачення України. Те, що відбувається, загрожує не лише їм, а й нам. Тому міжнародний матч проти України – чудова ідея", — додав Лам.

Він також згадав, як капітаном збірної Німеччини перед поїздкою на Євро-2012 йому здавалося, що молода демократія в Україні опинилася в небезпеці після того, як експрезидент Віктор Янукович посадив свою політичну конкурентку Юлію Тимошенко.

"Я закликав Мішеля Платіні відстоювати права людини та свободу преси в Україні. Президент УЄФА відповів: "Мені начхати, що каже містер Лам. Я займаюся футболом, а не політикою". Тоді люди ставили питання, чи залишиться Україна демократичною країною? А сьогодні Україна бореться за свободу Європи", — резюмував Лам.

Матч Німеччина – Україна відбудеться в німецькому Бремені 12 червня, початок поєдинку – о 19:00 за київським часом. Ця зустріч буде доступна для перегляду на кількох платформах.

До речі, німці напевно викладатимуться в цій "дуелі" на повну, адже вони грають удома, а гра з Україною для них стане 1000-ю в історії. Напередодні новий головний тренер збірної Сергій Ребров оголосив остаточний склад Синьо-жовтих на цю гру. Також відома заявка німців.