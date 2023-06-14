російський чемпіон ММА скаржиться: "Шебекіно рознесли повністю"

Спортсмен зізнався, що в Білгородській області постійно прилітає

Боєць змішаних єдиноборств (ММА) з рф Вадим Нємков поскаржився на обстріли Білгородської області росії на кордоні з Україною.

Своїми думками про те, що відбувається, чемпіон Bellator у напівважкій вазі поділився в розмові з YouTube-каналом "Ушатайка". За його словами, він уже звик до обстрілів.

Спортсмен зізнався, що там, де він проживає, постійно щось прилітає, і якщо раніше все було незвично, то зараз уже всі звикли.

"Але зараз йде загострення — наступ з боку України. Обстрілюють, Шебекіно рознесли повністю вже практично", — заявив Нємков.

Також він запевнив, що у Білгороді без змін, і ППО нібито збиває всі ракети. Водночас, додав він, його знайомим із Шебекіно прилетіло, "коли було загострення".

"Зараз заспокоїлося", — резюмував Нємков.

Раніше стало відомо, що російський боєць ММА Володимир Мінєєв планує знову піти вбивати українців.

До речі, у мережі ставлять під сумнів те, що Мінєєв був на передовій Україні. Користувачі жартували, що Володимир, який заявляв, що пішов воювати за батьківщину, насправді воював проти здорового глузду.