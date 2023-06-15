"Це була моя помилка": легендарний хокеїст побачив свою відповідальність за війну в Україні

Ексатлет пережив шок після початку повномасштабної агресії росії

Легенда світового хокею Домінік Гашек вважає, що несе свою відповідальність за те, що росія розпочала війну проти України, яку він нещодавно відвідав.

Про це чеський ексворотар заявив в інтерв'ю Sport.ua. За його словами, ще 23 лютого 2022 року він ніколи не повірив би, що таке можливе в наш час у центрі Європи.

Олімпійський чемпіон Ігор-1998 та дворазовий володар Кубка Стенлі зізнався, що для нього був шок, що росія пішла в Україну з повномасштабною війною.

"Це наша спільна провина, що тоді ми не приділили подіям в Україні достатньої уваги", — переконаний Гашек.

За його визнанням, у 2014 році він розумів, що росія не мала права анексувати в України Крим, але, нарікає легендарний ексхокеїст, йому не варто було мовчати.

"Я не був достатньо активним, щоб почати голосно говорити через власні соцмережі вже 2014-го. Це була моя помилка. Зараз я це розумію", — резюмував Гашек.

Напередодні він закликав українців "гнати назад російське лайно". Раніше легендарний ексхокеїст розкритикував чеський телеканал Nova Sport за трансляцію бою між росіянином Федором Ємельяненком та американцем Райаном Бейдером.

Перед цим Гашек критикував НХЛ за те, що там виступають російські гравці та ліга афішує їхню національну символіку. А потім Гашек обрушився із критикою на міжнародні тенісні організації (ATP, WTA та ITF) за рішення допустити росіян на Australian Open.