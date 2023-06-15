"Всі підуть": Зінченко відповів, чи готовий вирушити на війну (відео)

Гравець лондонського "Арсеналу" висловився на актуальну тему

Футболіст збірної України Олександр Зінченко, який приєднався до благодійної ініціативи президента України Володимира Зеленського, заявив, що готовий воювати на фронті за свою країну.

Про це він заявив в інтерв’ю Piers Morgan Uncensored. Захисника лондонського "Арсеналу" запитали, чи хотів би він приєднатися до ЗСУ.

"Буде час, коли всі там будуть. Якщо буде останній призов чи щось таке, то всі підуть", — зазначив Зінченко.

Після уточнюючого питання, чи він піде на фронт, футболіст повторив, що "все підуть". Захисник української збірної додав, що ніколи не знаєш, що станеться.

"Звичайно, звичайно. Але в той же час я думаю про сьогоднішній день, думаю, я набагато корисніший тут на цей момент", — резюмував Зінченко.

В тому ж інтерв’ю футболіст розповів, що викреслив зі свого життя друзів з росії, з якими познайомився під час виступів за місцеву "Уфу" в 2015-2016 роках.

Раніше повідомлялося, що Зінченко і Влада Седан чекають на другу дитину. До речі, пара нещодавно засвітила свої кільця, вартістю в хороше авто.