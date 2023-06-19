"Натисне ядерну кнопку": Стаховський назвав причину, чому Україна не зможе воювати десятиліттями

Спортсмен-нацгвардієць применшує фактор ймовірної смерті путіна

Відомий український тенісист Сергій Стаховський, котрий воює в складі Нацгвардії України, переконаний, що Україна не зможе десятиліттями воювати проти росії.

Про це він заявив в інтерв’ю "5 каналу". Журналістка Яніна Соколова запитала його, що має статися, щоб обстріли з боку рф припинилися, якщо після звільнення всіх окупованих територій путін не вмирає, а росія не розвалюється.

"Ми не зможемо воювати десятиліттями, в нас немає людського ресурсу. Тому питання залишається відкритим", — зазначив Стаховський.

За його словами, проблема залишається, навіть якщо хтось уб’є путіна сьогодні-завтра, що він вважає малоймовірним з урахуванням параної диктатора. На думку нацгвардійця, наступник кремлівського військового злочинця буде нічим не краще.

"А може буде навіть ще й брутальніше. І натисне цю ядерну кнопку", — резюмував Стаховський.

Раніше колишній тенісист висловив переконання, що всім українцям треба готуватись до мобілізації. Нагадаємо, що в грудні він у соцмережах показав полонених вагнерівців.

Перед цим через війну Стаховський розлучився з дружиною Анфісою Булгаковою, яка має російське громадянство.