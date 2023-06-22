ПАРЄ виступила проти допуску росіян і білорусів на Олімпіаду-2024

Асамблея вважає, що участь росіян і білорусів в Іграх у нинішніх умовах є немислимою

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) проголосувала за резолюцію, де рекомендувала Міжнародному олімпійському комітету (МОК) заборонити допуск російських та білоруських атлетів на Олімпіаду та Паралімпіаду 2024 року в Парижі у будь-якому статусі, включаючи й нейтральний, на чому наполягає МОК.

Про це у Facebook повідомляє член української делегації в ПАРЄ та нардеп Євгенія Кравчук. "За" проголосувала 71 особа, "проти" — четверо.

Як вважає Асамблея, участь росіян і білорусів в Іграх у нинішніх умовах є немислимою, і використовуватиметься як інструмент пропаганди і де-факто унеможливить участь інших спортсменів, зокрема й українських.

Відсутність відповідної суворої заборони, підкреслює ПАРЄ, спонукатиме громадян рф повірити, що світ готовий підтримувати зв’язки з росією, незважаючи на її військову агресію проти України.

Також у резолюції йдеться про те, що відповідним недопущенням атлетів держав-агресорів МОК продемонстрував би свою відданість цінностям Олімпіади, сприяв би пошуку мирних шляхів вирішення конфліктів і надіслав би чіткий сигнал керівництву Росії та Білорусі, що їхні дії мають наслідки та що міжнародне співтовариство солідарне з Україною.

ПАРЄ закликала національних представників МОК, національні та міжнародні спортивні федерації висловити свою незгоду з пропозицією МОК про допуск російських та білоруських спортсменів до участі в Іграх у Парижі навіть як "нейтральні спортсмени".

У документі міститься "рішучий заклик" до МОК та його спортивних органів заборонити російським та білоруським атлетам брати участь на Олімпіаді та Паралімпіаді в Парижі, а також у всіх інших великих спортивних заходах, доки триває війна проти України.

Після рекомендацій МОК про допуск росіян та білорусів до міжнародних змагань у нейтральному статусі українська влада у відповідь заборонила нашим спортсменам їхати на змагання, де виступають представники країн-агресорів.

Пізніше президент Асоціації літніх Олімпійських міжнародних федерацій Франческо Річчі Бітті зазначив, що атлетам із країн-агресорів не потрібно буде засуджувати війну проти України, щоб отримати допуск до змагань. Нагадаємо, раніше в МОК заявляли, що роблять усе можливе, щоб повернути представників країн-агресорів у світовий спорт.