МОК відреагував на підтримку війни шістьох своїх членів із росії

Проводиться необхідна робота, яку оцінить комісія з етики

Представник Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Марк Адамс заявив про те, що буде проведена перевірка шістьох його членів-росіян, які підтримують війну проти України.

Про це він повідомив під час прес-конференції організації, яку в YouTube транслював IOC Media. За його словами, наразі проводиться необхідна робота, яку оцінить комісія з етики.

"Щоб уникнути застосування різних підходів до атлетів та функціонерів з рф, а також членів МОК з цієї країни, комісія МОК з етики поінформувала, що дві умови за рекомендаціями МОК можна застосувати до членів організації", — зазначив Адамс.

Він уточнив, що першою умовою є активна підтримка війни, а друга – контрактні зобов’язання з військовими структурами або службами безпеки росії, які враховуватимуться з моменту повномасштабного вторгнення рф в Україну 24 лютого 2022 року.

"Ситуація атлетів до початку війни не береться до уваги. Це керівні принципи, які застосовуються як до чинних членів МОК, так і до почесних", — резюмував Адамс.

Раніше стало відомо, що шестеро росіян, які мають відношення до структур МОК, підтримують війну проти України або представляють збройні сили рф, чим порушують його умови щодо допуску російських атлетів до міжнародних змагань.

До речі, в росії хочуть провести альтернативну Олімпіаду.

Раніше в рф пригрозили Франції танками. Нагадаємо, мер Парижа виступає категорично проти участі представників країн-агресорів на змаганнях.