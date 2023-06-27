Уболівальників можуть повернути на трибуни в Україні: названо умову

В українському футболі можуть відбутися зміни у новому сезоні

Вболівальників можна буде повернути на матчі української футбольної Прем’єр-ліги, але за умови виконання певних умов.

Про це у своїй авторській програмі "Циганик Live" повідомив відомий спортивний журналіст Ігор Циганик.

За його словами, людей на трибуни можна буде повернути вже наступного сезону.

"Розглядається варіант, за якого певна кількість уболівальників зможе заповнювати трибуни з нового сезону. Якщо стадіони будуть облаштовані бомбосховищами або буде можливість уболівальникам сховатись у підтрибунні приміщення, паркінги.

Якщо стадіони мають такі можливості, то цілком можливий допуск на них уболівальників", — сказав Цигантик.

Уболівальникам заборонили відвідувати спортивні заходи в Україні після початку повномасштабної війни. Деякі клуби УПЛ оминали заборону, за що отримували штрафи.

Нагадаємо, що минулого сезону чемпіонат України з футболу виграв донецький "Шахтар", друге місце посів "Дніпро-1", а третьою стала "Зоря".

Раніше "Телеграф" писав про те, що новий сезон Прем’єр-ліги України має розпочатися 22 липня.