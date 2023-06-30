Росіянка, яка перемогла в 15 років на Олімпіаді в Сочі, радіє, що її чоловік вбиває українців

Спортсменку розкритикували за її позицію

Російська фігуристка Юлія Липницька, яка стала однією з наймолодших переможниць Олімпійських ігор в історії, радіє з того, що її чоловік бере участь у кривавій війні проти України.

На своїй сторінці у соціальних мережах вона опублікувала відео, на якому зняла повернення чоловіка Владислава Тарасенка з війни в Україні.

"А це батькова відпустка", — підписала вона відео.

За даними російських ЗМІ, чоловіка Липницької було призвано до армії під час мобілізації минулого року. Владислава Тарасенко також все життя присвятив фігурному катанню. У 2020 році Липницька народила йому дочку.

У мережі також не залишили поза увагою дивну реакцію спортсменки на те, що її чоловік убиває українських громадян.

Для довідки. На Олімпійських іграх 2014 року в Сочі Липницька здобула золоту медаль у командних змаганнях. Вона зробила найбільший внесок у перемогу російської команди. Олімпійською чемпіонкою вона стала у віці 15 років 249 днів. Наймолодшою переможницею Олімпіад залишається німкеня Максі Гербер, яка у 1936 році взяла "золото" у віці 15 років 4 місяців та 5 днів у парному фігурному катанні.

Раніше "Телеграф" писав про те, що інша олімпійська чемпіонка дивно висловилася про перевагу росії.